إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم دراجتين بخارية، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية قصر الباسل، دائرة مركز شرطة إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم دراجتين بخارية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية ، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال مقود الدرجتين في يدي الساقين، فاصطدما ببعضهما، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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