ضبط سيارة محملة سماد ومخصبات زراعية قبل طرحها في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة سماد زراعي يوريا ونترات نشادر خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق مخبأ بصندوق السيارة وفوقها شكائر مخصبات زراعية ومبيدات، عبارة عن 19 شيكارة سماد يوريا ونترات نشادر زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 950 كيلو جرام، و 46 شيكارة مخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة زنه 25 كيلو جرام وزنه 10 كيلو جرام، بإجمالي وزن 2300 كيلو جرام، و120 عبوة مبيد حشري غير مسجل بوزارة الزراعة سعة 500 ملليمتر، وتم التحفظ علي المضبوطات والسيارة والسائق لحين العرض على جهات التحقيق.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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