مصرع طفل صدمه جرار زراعي بالفيوم

لقي طفل من الفيوم مصرعه، صدمه جرار زراعي بقرية قصر الباسل بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفل بقرية قصر الباسل

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل بقرية قصر الباسل بمركز إطسا، صدمه جرار زراعي أثناء سيره في الطريق العام بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجرار صدم الطفل خلال عبوره الطريق، وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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