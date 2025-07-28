مصرع خفير وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

لقي خفير نظامي من الفيوم مصرعه، وأصيب شخص آخر في حادث تصادم دراجتين بخارية علي طريق بيهمو – الفيوم، دائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

تصادم دراجتين بخارية

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية علي طريق بيهمو - الفيوم، دائرة المركز، ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة، وأسفر عن التصادم ومصرع "سيد. أ. م"، 45 سنة، خفير نظامي من مركز سنهور، وإصابة "ربيع. أ. ج"، 23 سنة، من قرية الغرق بمركز إطسا، وتم نقل الجثة بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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