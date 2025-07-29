عبر الفيديو كونفرانس، رياضة الدقهلية تشارك في احتفالية "مصر الرياضية" (صور)

شاركت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية "الإدارة العامة للرياضة"، فى فعاليات يوم رياضي مفتوح تحت شعار "مصر الرياضية"، اليوم الثلاثاء، من مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أطلق فعاليات يوم رياضي مفتوح، من إستاد القاهرة الدولي، في جميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "مصر الرياضية"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاءت فعاليات الاحتفالية الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وأسعد هيبة مدير إدارة البرامج الرياضية، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة للشباب، والدكتورة غادة السيد مسئول الكيانات الشبابية، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة، وبمشاركة عدد من الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية

مسيرة للمشي وأنشطة رياضية وعرض لياقة بدنية

تضمنت فعاليات الاحتفالية بمركز التنمية الشبابية اليوم مسيرة للمشي، وأنشطة رياضية، وعرض لياقة بدنية، على الملعب المنجل بمركز التنمية الشبابية.

كما شارك في الاحتفالية على مستوى محافظات الجمهورية، اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية، واتحاد الرياضي المدرسي واتحاد الشركات، واتحاد مراكز شباب مصر وسباقات الحمام الزاجل، واتحاد الفعاليات الرياضية، واتحاد الجامعات والألعاب الإلكترونية.

نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين

تأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة والنشاط البدني، حيث تُقام الفعاليات تحت عنوان "يلا نجري ونمشي" في كل القرى والمدن بمحافظات الجمهورية تم افتتحها عبر خاصية الفيديو كونفرانس لجميع مشاريع القاعدة الشعبية بالمحافظات ومشاركة شباب المشروع القومي للياقة البدنية في المهرجان الرياضي باستاد القاهرة في جميع أنشطة الاتحادات.

تأتي مشاركة الشباب والرياضة بالدقهلية في الاحتفالية اليوم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.

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