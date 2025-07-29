الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجري ونمشي" احتفالًا بيوم الرياضة المصرية (صور)

ماراثون الشباب والرياضة
ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، ماراثون تحت شعار “يلا نجري ونمشي”، احتفالًا بيوم الرياضة المصرية، وبحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ.

ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو 
ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو 

 يوم الرياضة المصرية 

كما شهد الماراثون حضورًا لعدد من الشخصيات العامة منهم الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات الشباب والرياضة بـ القليوبية، حيث انطلق من أمام مبنى ديوان عام المحافظة ببنها وصولًا إلى منطقة الفيلات بالمدينة.

 

ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو 
ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو 

كما حرص 500 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، علي المشاركة، وأضفوا حيوية ونشاطًا على الماراثون، ولم يقتصر الاحتفال على الجري والمشي فقط، بل قدم الشباب أيضًا عدد من الفقرات والأنشطة الرياضية المتنوعة، مؤكدين على أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ونشيط.

ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو 
ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو 

يعكس هذا الماراثون حرص محافظة القليوبية على دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ ال

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: الجولات الميدانية كاشفة ولا تهاون في المخالفات

المشدد 6 سنوات لعاملين وسائق توك توك لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات القليوبية

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويشيد بتفوق أبناء المحافظة

أمن القليوبية يضبط شخصا بعد تداول فيديو لممارسته أعمال بلطجة

الأكثر قراءة

مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

الكهرباء تصدم أهالي الجيزة عن موعد عودة التيار الكهربائي

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال

بعد عقاب الوزارة لهم، سكان الجيزة يلجأون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

الرحلة قلبت غم، مصرع شخص وإصابة 59 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

للعاملين بالقطاع الخاص، كل ما تريد معرفته عن المحاكم العمالية المتخصصة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads