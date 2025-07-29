القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجري ونمشي" احتفالًا بيوم الرياضة المصرية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، ماراثون تحت شعار “يلا نجري ونمشي”، احتفالًا بيوم الرياضة المصرية، وبحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ.

ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو

يوم الرياضة المصرية

كما شهد الماراثون حضورًا لعدد من الشخصيات العامة منهم الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات الشباب والرياضة بـ القليوبية، حيث انطلق من أمام مبنى ديوان عام المحافظة ببنها وصولًا إلى منطقة الفيلات بالمدينة.

ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو

كما حرص 500 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، علي المشاركة، وأضفوا حيوية ونشاطًا على الماراثون، ولم يقتصر الاحتفال على الجري والمشي فقط، بل قدم الشباب أيضًا عدد من الفقرات والأنشطة الرياضية المتنوعة، مؤكدين على أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ونشيط.

ماراثون الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو

يعكس هذا الماراثون حرص محافظة القليوبية على دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي.

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