وزير الرياضة يشيد بدور مصر في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية على مستوى الوطن العربي

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، فى الندوة الثقافية بمكتبة الإسكندرية، والتي تضمنت محاور حول دور الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الهوية، بحضور نخبة من المثقفين والرياضيين، في ظل الاحتفال باليوم العربي للرياضة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية باليوم العربي للرياضة، والذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية واتحاد الاتحادات النوعية.

كما شهد استاد الإسكندرية الرياضي مساء اليوم فعاليات هذه المناسبة المهمة، وسط أجواء وطنية مميزة وحضور جماهيري كبير، وقد شهد الاحتفال إيقاد الشعلة الرسمية لليوم العربي للرياضة.

وجاء ذلك بتكريم الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال الاحتفال تقديرا لجهودها في خدمة الرياضة السكندرية وعدد من الرياضيين.

جاء هذا بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية واللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشبابًً والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور فيصل غسان والوزير المفوض بجامعة الدول العربية.

والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومى للرياضة سابقا - رئيس الاتحاد المصرى والعربي للرياضة للجميع والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية التنميه الرياضيه

و أحمد زايد عضو مجلس الشيوخ ومدير مكتبه الإسكندرية واشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضة والدكتور فتحي ندا رئيس نقابه المهن الرياضية الدكتور حازم حسني سكرتير اللجنه الاولمبية إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ورؤساء الاتحادات الرياضية وشخصيات عامة ورياضية وثقافية بارزة.

وتتزامن الاحتفالات هذا العام مع الذكرى التاريخية لانطلاق أول نسخة من دورة الألعاب العربية التي استضافتها الإسكندرية عام 1953، مما يُضفي على الفعالية بُعدًا تاريخيًا وثقافيًا هامًا، ويؤكد مكانة الإسكندرية كأول مدينة عربية تحتضن هذا الحدث الرياضي العربي.



وأكد الدكتور أشرف صبحى خلال كلمته أن اليوم العربي للرياضة يعكس أهمية الرياضة كأداة للتواصل والتقارب بين الشعوب العربية، مشيدًا بدور مصر الريادي في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية على مستوى الوطن العربي.

من جانبها، أعربت الدكتورة صفاء الشريف عن فخرها باستضافة محافظة الإسكندرية لهذه المناسبة الكبرى، مؤكدة أن الاحتفالية تمثل رسالة محبة وسلام من شباب مصر إلى شباب الوطن العربي، وتُعد فرصة لتعزيز الانتماء وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي وقيم الرياضة في المجتمع.

وتخلل الاحتفال عروض رياضية وفنية متنوعة من تقديم طلائع وشباب مراكز الشباب، وسط تفاعل كبير من الحضور، في مشهد جسد روح الوحدة والتنوع الثقافي بين أبناء الأمة العربية.

وجاءت الفعالية تخليدًا لهذه المناسبة التي تحتفل بها الدول العربية سنويًا، تأكيدًا على أهمية الرياضة كوسيلة للتقارب الثقافي والاجتماعي بين الشعوب.

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