تحرير 74 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر، أو المهربة، أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 74 مخالفة تموينية متنوعة، منها مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الإنتاج عن 90 جرامًا للرغيف، أو انتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

السلع التي تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت على طن سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة ومحظور بيعه، و600 كيلوجرام دقيق بلدي مخصص للمخابز مدعم ومحظور بيعه أو تداوله، و225 عبوة سجائر مختلفة الأصناف مجهول المصدر، و159 كيلوجرام جبن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، جرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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