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تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

 وشارك في الحملة كل من، مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة  

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 23 مخالفة تموينية متنوعة، منها 17  مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جراما، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة،  وعدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف وكيل وزارة التموين  بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ علي 1000 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم، و180 علبة سجائر للبيع بأزيد من السعر  المقرر من جهة الشركة المنتجة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي جهات التحقيق.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأكد وكيل وزارة التموين   بالفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 140 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم (صور)

التحفظ على 805 علبة سجائر في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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