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تحرير 62 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 62 مخالفة تموينية متنوعة، منها 39 مخالفة  للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الإنتاج عن 90 جراما، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على  15 كيلوجرام كبده مجهولة المصدر وبدون أية بيانات، و١٢٥ كيلو جرام لحوم دواجن مخلية استخدام شاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10 علب سجاير كليوباترا مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 43 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

التحفظ على 805 علبة سجائر في حملة تموينية بالفيوم

 كما تم التنبيه بتكثيف الحملات  على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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