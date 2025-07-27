الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 254 متهما في 216 قضية مخدرات خلال حملات أمنية مكثفة بدار السلام

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات موسعة استهدفت العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة، وفرض السيطرة الأمنية على المناطق ذات الكثافة السكانية.

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نتائج الحملات خلال الآونة الأخيرة

وأسفرت الجهود عن ضبط 216 قضية مخدرات، تورط فيها 254 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة (حشيش – هيروين – بودر – أيس)، وعدد من الأقراص المخدرة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

 وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

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