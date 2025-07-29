الثلاثاء 29 يوليو 2025
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اقتصاد

مؤشر الدولار يعاود الصعود، تحركات عالمية تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد

مؤشر الدولار
مؤشر الدولار

مؤشر الدولار، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ليلامس المستوى 98.77 نقطة للشراء، حيث يعتبر  مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات المالية التي تعكس قوة الدولار، مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية العالمية، كما يُستخدم هذا المؤشر كأداة رئيسية لفهم تحركات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

 

مؤشر الدولار -  فيتو 
مؤشر الدولار -  فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار بحركة التداولات العالمية ؟

كما أن مؤشر الدولار (US Dollar Index - DXY) هو مقياس يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية، ويتم احتساب هذا المؤشر بطريقة تعكس متوسط سعر صرف الدولار أمام هذه العملات.
 

أهمية مؤشر الدولار في الاقتصاد العالمي

وأكد خبراء بسوق المال أن مؤشر الدولار يؤثر  بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والأسواق المالية، فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن الدولار يقوى، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، ويؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، أما إذا انخفض المؤشر، فغالبًا ما يشجع على زيادة الصادرات ويؤدي إلى تحسن تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية. 

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مؤشر الدولار 
مؤشر الدولار 


العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار

وعدد خبراء سوق المال العوامل التي تؤثر على حركة مؤشر الدولار، منها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم، والأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، كما يلعب سعر الفائدة دورًا حاسمًا في جذب أو دفع رؤوس الأموال للاستثمار في الأصول بالدولار. 

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تأثير تقلبات مؤشر الدولار على الأسواق العالمية

جدير بالذكر تؤثر تقلبات مؤشر الدولار على  أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، حيث يتم تداولها غالبًا بالدولار، وعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار هذه السلع للانخفاض بسبب ارتفاع تكلفتها بعملات أخرى، كما يؤثر المؤشر على الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالدولار، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات العملة.

أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

كما يبقى مؤشر الدولار واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها لفهم اتجاهات الأسواق العالمية، فبفضل دوره في تحديد قيمة الدولار وتأثيره على التجارة والاستثمار، يعتبر المؤشر أداة حيوية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء. 

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مؤشر الدولار الأمريكي في التداولات العالمية: قراءة في التحركات والتأثيرات"

يشكّل مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index - DXY) أداة قياس رئيسية لقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأجنبية، ويُعدّ من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ويشهد المؤشر تحركات ملحوظة في التداولات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين حول العالم. 

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