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حوادث

حملات أمنية تضبط 27 قضية جلب مخدرات و62 سلاحا ناريا في أسيوط ودمياط وأسوان

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - أسوان) حملات أمنية موسعة بعدد من المراكز والأقسام؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة وضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 20 قضية جلب مواد مخدرة في أسيوط بحوزة 28 متهمًا لـ16 منهم معلومات جنائية، وكمية من المواد المخدرة شملت قرابة 7 كجم حشيش، 2 كجم شابو، كميات من الأفيون والهيروين، كما تم ضبط 58 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بينها 10 بنادق آلية، 16 بندقية خرطوش، 32 فرد خرطوش بحوزة 50 متهمًا لـ16 منهم معلومات جنائية، مع تنفيذ 524 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.

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وفي دمياط تم ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، شملت الكميات المضبوطة أكثر من 7 كجم حشيش، 9 كجم بانجو، 11 كجم هيدرو، وكمية من الهيروين، إضافة إلى ضبط 2 فرد خرطوش بدون ترخيص.

أما في أسوان، تم ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة بأكثر من 6 كجم حشيش، وضبط 2 بندقية خرطوش بحوزة متهمين أحدهما له معلومات جنائية، مع تنفيذ 609 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

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