الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 7 ملايين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

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