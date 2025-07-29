ضبط مصنع مياه معدنية مغشوشة أبرزها، نتائج حملة تموينية بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة المنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية برئاسة الدكتور محمود شاكر خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز أشمون من ضبط كيان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج مياه شرب وبيعها داخل زجاجات بلاستيكية باعتبارها مياه معدنية مدون عليها علامات تجارية وهمية ، وكذا تعبئة خل طعام باستخدام مستلزمات مجهولة المصدر بما يضر بصحة المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وحدة معالجة مياه بالمنوفية

كما تم ضبط 2 خط مواسير بلاستيك، 2 تنك بلاستيك غير مدون عليه بيانات، وحدة معالجة مياه " فلاتر "، 2956 زجاجة مياه وخل منتج نهائى مدون عليه علامات وهمية، 6 آلاف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، 50 ألف استيكر، وتم التحفظ على المضبوطات وانتداب لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية لإعداد التقرير الفني اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتى صوره لمنع استغلال المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بقـوة وحـزم لكافة صور الغش التجاري، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على صحتهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.