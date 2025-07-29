طريقة عمل الكرواسون، لإفطار خفيف وبسيط

طريقة عمل الكرواسون، الكرواسون من المخبوزات الفرنسية الشهيرة التى لها شهرة وشعبية واسعة على مستوى العالم وعادة يقدم على وجبة الإفطار.

وطريقة عمل الكرواسون، سهلة ولكنها تحتاج ضبط ودقة الخطوات حتى تكون ناجحة، وبعض ربات البيوت تفضل تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكرواسون.

مكونات عمل الكرواسون:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض

½ كوب من الحليب الدافئ

¼ كوب من السكر

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من الملح

200 جرام من الزبدة الباردة (للتوريق)

1 كوب ماء دافئ قد تحتاجين أقل أو أكثر حسب العجن

1 بيضة مخفوقة لدهن الوجه

طريقة عمل الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون:-

في وعاء كبير، ضعي الحليب الدافئ مع السكر والخميرة وقلبي جيدا، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الدقيق والملح تدريجيا مع العجن المستمر.

اسكبي الماء الدافئ بالتدريج حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ضعي الزبدة بين ورقتين من ورق الزبدة وافرديها على شكل مربع باستخدام النشابة.

ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك دون أن تتجمد.

بعد التخمير، افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل كبير.

ضعي مربع الزبدة في منتصف العجينة واطوي الأطراف عليها لتغطيها تماما.

افردي العجينة مجددا ثم اطويها إلى ثلاث طبقات، غلفيها واتركيها في الثلاجة 30 دقيقة.

كرري عملية الفرد والطي 3 مرات مع وضعها في الثلاجة بين كل مرة وأخرى للحصول على طبقات هشة.

افردي العجينة على شكل مستطيل كبير، ثم قطعيها مثلثات متساوية الحجم.

لفي كل مثلث بدءا من القاعدة وصولا إلى الرأس للحصول على شكل الكرواسون التقليدي.

ضعي قطع الكرواسون في صينية مدهونة أو على ورق زبدة مع ترك مسافة بينها.

غطي الصينية واتركي الكرواسون يختمر مرة ثانية لمدة 30–40 دقيقة.

ادهني الوجه بالبيض المخفوق لإعطائه لون ذهبي لامع.

اخبزيه في فرن ساخن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة حتى يصبح ذهبي ومنتفخ.

ولضمان نجاح الكرواسون، يجب استخدام زبدة باردة وغير مذابة للحصول على طبقات هشة، وترك العجينة ترتاح بين كل مرحلة فرد وطي لضمان أفضل توريق، ويمكن حشو الكرواسون بالشيكولاتة أو الجبن أو أى نوع من اللحوم حسب الرغبة قبل اللف لإضافة نكهات متنوعة.

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