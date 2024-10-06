طريقة عمل كرواسون بالنوتيلا، لذيذ للصغار والكبار

طريقة عمل كرواسون بالنوتيلا، الكرواسون من المخبوزات الشهيرة التي تقدم على وجبة الإفطار مع الشاى ولها عشاق كثيرون.

و طريقة عمل كرواسون بالنوتيلا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل بحشوات مختلفة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الكرواسون بالنوتيلا.

مكونات عمل الكرواسون بالنوتيلا:-

280 جرام زبدة باردة

بيض مخفوق مع ملعقة صغيرة من الماء والفانيليا

شيكولاتة نوتيلا بحسب الرغبة

لتحضير العجينة

500 جرام دقيق

40 جرام زبدة لينة

140 مل حليب كامل الدسم

55 جرام سكر

11 جرام خميرة فورية

140 مل ماء

12 جرام ملح

طريقة عمل الكرواسون بالنوتيلا:-

ضعي كل المكونات في العجان واخلطي لتحصلي على عجينة.

ضعيها في وعاء وغطيها ثم أدخليها إلى الثلاجة لليلة كاملة.

قطعي الزبدة الباردة إلى مكعبات وضعيها على ورق زبدة.

ضعي فوقها ورقة زبدة أخرى واضغطي على المكعبات بواسطة نشابة حتى تحصلي على مربع من الزبدة.

مدي العجينة المحضرة مسبقًا على شكل مستطيل وضعي فوقها طبقة الزبدة ليغطي نصفها.

اثني طرف العجينة فوق طبقة الزبدة ومديها على شكل مستطيل.

أعيدي هذه الخطوة ثلاث مرات ثم قطعي العجينة إلى مثلثات متساوية الحجم.

ادهني القاعدة بشيكولاتة النوتيلا ولفي المثلث للحصول على شكل كرواسون وضعيها في الصينية.

أعيدي الكرة مع الكيمة المتبقية ثم اتركيها جانبًا لمدة ساعة حتى ترتاح قبل خبزها.

ادهنيها بالبيض المخفوق مع الماء واخبزيها في فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة.

ثم نخرجه ونتركه يبرد قليلا، ويقدم بعدها.

الكرواسون بالنوتيلا

ولعمل الكرواسون السادة

مكونات عمل الكرواسون:

4 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية

كوب وربع زبد طري مقطع مكعبات

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب ماء

نصف كوب لبن

للحشو والتلميع

بيضة

نصف كوب لبن لدهن الكرواسون

جبن رومي أو شيدر

طريقة عمل الكرواسون:-

- في طبق عميق اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والماء والخميرة، واعجنيهم معا باليد لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى تصبح العجين طرية ولينة في اليد وبها مرونة.

- ثم نفردها على شكل مستطيل، ونضعها في صينية في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتخمر جيدا.

- ثم نحضر مكعبات الزبد وندمجها مع بعض بالنشابة، ونفردها جيدا بحيث يكون سمكها رفيع وتعمل شكل مربع، ونغلفها في ورق الزبد ونضعها في الثلاجة قليلا حتى تصبح متماسكة.

- ثم نخرج العجين من الثلاجة، ونضعها على أي سطح مستوي في المطبخ نرشه أولا بالقليل من الدقيق ثم نفرد عليه العجين بالنشابة، وتعمليها على شكل مستطيل يكون أكبر من طول وعرض قطعة الزبد التى حضرناها.

- ثم نضع الزبد في منتصف العجين، ونغلق عليه العجين من كل الأطراف، ثم نرش كمية أخرى من الدقيق، ونفرد العجين مرة ثانية بالنشابة على شكل مستطيل.

- ثم نطبق العجين 3 طبقات فوق بعضه، ونفرد بالنشابة مرة أخرى على شكل مستطيل، مع رش الدقيق عند أى خطوة.

- نكرر نفس الطريقة مرتين، وفي المرة الأخيرة نفرد العجين على شكل مستطيل كبير، ونبدأ في تقطيعه من المنتصف إلى مستطيلين بالطول.

- المستطيل الأول نقطعيه على شكل مثلثات، والمثلث الثاني نقطعه على شكل مستطيلات صغيرة.

- ثم نحضر قطع العجين على شكل مثلثات، ونمطها شوية باليد حتى تصبح طويلة قليلا.

- ثم نحشيها من عند القاعدة العريضة بقطعة جبن صغيرة، ونبدأ ببرمها إلى الأمام لتعطينا شكل الكرواسون الملفوف، ثم نثنيه من عند الجوانب الرفيعة.

- ثم نرص الكرواسون المحشي بالجبن في صينية ونغطي الصينية بقطعة قماش نظيفة أو سيلوفان، ونتركها جانبا لمدة ساعة فى مكان بارد حتى تتخمر جيدا.

- ثم ندهن قطع الكرواسون بخليط مكون من نصف كوب لبن وبيضة، دون أن نضغط على العجين حتى لا يكبر حجمه.

- ثم ندخل الصواني في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويقدم بعدها.