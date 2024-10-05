طريقة عمل كرواسون دجاج ستربس، سهل التحضير قدميه في اللانش بوكس

طريقة عمل الكرواسون، الكرواسون من المعجنات الفرنسية الشهيرة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم، ويقدم عادة على وجبة الإفطار.

وطريقة عمل الكرواسون، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيره فى المنزل بحشوات مختلفة وهو مناسب لساندويتشات المدرسة حيث يقدم فى اللانش بوكس بحشوات مختلفة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل كرواسون دجاج ستربس.

مكونات عمل كرواسون دجاج ستربس:

225 جرام عجينة البيتزا أو الكرواسون

8 شرائح دجاج ستربس مقلي

3 شرائح جبن شيدر مقطعة إلى شرائح رقيقة

2/1 كوب صوص الرانش

طريقة عمل كرواسون دجاج ستربس:-

افردي العجينة وقطعيها إلى مثلثات.

ثم ضعي شريحة من الدجاج عند قاعدة المثلث وأضيفي 2 شريحة من الجبن.

لفي المثلث بشكل روق ثم رصي الكرواسون في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

ضعي الصينية في فرن ساخن على حرارة 375 درجة فهرنهايت لمدة 17 – 21 دقيقة أو حتى يصبح العجين ذهبيًا.

ثم نخرجه بعدها ونتركه يبرد ويقدم بعدها.

كرواسون دجاج ستربس

ولعمل الكرواسون السادة

مكونات عمل الكرواسون:

4 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية

كوب وربع زبد طري مقطع مكعبات

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب ماء

نصف كوب لبن

للحشو والتلميع

بيضة

نصف كوب لبن لدهن الكرواسون

جبن رومي أو شيدر

طريقة عمل الكرواسون:-

- في طبق عميق اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والماء والخميرة، واعجنيهم معا باليد لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى تصبح العجين طرية ولينة في اليد وبها مرونة.

- ثم نفردها على شكل مستطيل، ونضعها في صينية في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتخمر جيدا.

- ثم نحضر مكعبات الزبد وندمجها مع بعض بالنشابة، ونفردها جيدا بحيث يكون سمكها رفيع وتعمل شكل مربع، ونغلفها في ورق الزبد ونضعها في الثلاجة قليلا حتى تصبح متماسكة.

- ثم نخرج العجين من الثلاجة، ونضعها على أي سطح مستوي في المطبخ نرشه أولا بالقليل من الدقيق ثم نفرد عليه العجين بالنشابة، وتعمليها على شكل مستطيل يكون أكبر من طول وعرض قطعة الزبد التى حضرناها.

- ثم نضع الزبد في منتصف العجين، ونغلق عليه العجين من كل الأطراف، ثم نرش كمية أخرى من الدقيق، ونفرد العجين مرة ثانية بالنشابة على شكل مستطيل.

- ثم نطبق العجين 3 طبقات فوق بعضه، ونفرد بالنشابة مرة أخرى على شكل مستطيل، مع رش الدقيق عند أى خطوة.

- نكرر نفس الطريقة مرتين، وفي المرة الأخيرة نفرد العجين على شكل مستطيل كبير، ونبدأ في تقطيعه من المنتصف إلى مستطيلين بالطول.

- المستطيل الأول نقطعيه على شكل مثلثات، والمثلث الثاني نقطعه على شكل مستطيلات صغيرة.

- ثم نحضر قطع العجين على شكل مثلثات، ونمطها شوية باليد حتى تصبح طويلة قليلا.

- ثم نحشيها من عند القاعدة العريضة بقطعة جبن صغيرة، ونبدأ ببرمها إلى الأمام لتعطينا شكل الكرواسون الملفوف، ثم نثنيه من عند الجوانب الرفيعة.

- ثم نرص الكرواسون المحشي بالجبن في صينية ونغطي الصينية بقطعة قماش نظيفة أو سيلوفان، ونتركها جانبا لمدة ساعة فى مكان بارد حتى تتخمر جيدا.

- ثم ندهن قطع الكرواسون بخليط مكون من نصف كوب لبن وبيضة، دون أن نضغط على العجين حتى لا يكبر حجمه.

- ثم ندخل الصواني في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويقدم بعدها.