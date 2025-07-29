الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

المرور يضبط 117629 مخالفة و254 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدرات خلال يوم

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بكافة مديريات الأمن، حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

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نتائج الحملات خلال يوم واحد:

ضبطت أجهزة المرور خلال 24 ساعة فقط 117629 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3014 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتبين إيجابية 239 حالة منهم.

وفي نطاق الطريق الدائري الإقليمي، واصلت الحملات المرورية والانضباطية جهودها المكثفة، حيث تم ضبط 1187 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها مخالفة تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 256 سائقًا بالمحور ذاته، وتبين إيجابية 15 منهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 34 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

تؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات والحوادث، من خلال حملات يومية تستهدف كافة الطرق والمحاور، لضبط المخالفين وحماية أرواح المواطنين.
 

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