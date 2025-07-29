تنسيق الجامعات 2025، ننشر عناوين المعامل الإلكترونية بالمحافظات ومواعيد عملها

تنسيق الجامعات 2025، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث يستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، وحتى السبت المقبل 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والذي جاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 54073 طالبا

الإجمالي 92503 طالبا

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 280 طالبا

الشعبة الأدبية 527 طالبا

الإجمالي 2218 طالبا

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث - القديم) لهذه المرحلة (94721) طالبا.

مواعيد استقبال الطلاب بمعامل التنسيق بالمحافظات

وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات، طلاب الثانوية العامة اعتبارا من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الثالثة عصرا، يوميا خلال أيام المرحلة الأولى للتنسيق.

وفيما يلي نستعرض عناوين وأرقام معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

عناوين مكاتب التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

1. القاهرة

معامل كلية الهندسة- صباحة محمد عبد المقصود -01280811664

معامل كلية الزراعة- محمد لطفى محمد- 35681968

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية-عبير يحيى عبد الجواد-01225217799

هالة إسماعيل أحمد-0100330887

2. الإسكندرية

الآداب - 034875737

العلوم- 035909872

علوم محرم بك -035909872

المدينة الجامعية -هبة الله فؤاد أحمد- 034289916

الهندسة - 035914475

التربية الرياضية بنين أبي قير - 035621123

التربية - 034805752

3. دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية - ماهر عبد الفتاح - 0453282227

معمل كلية التربية- 1002238927

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي - صلاح هنداوي - 0453282225

معمل كلية العلوم 0453320570 - 111266310

معمل كلية الحاسبات داخل الحرم - 0453293011

معمل كلية آداب داخل الحرم-محمد حسني مصطفى - 0128360081

4. عين شمس

كلية البنات بمصر الجديدة- كريم مسلم- 01008284881

كلية الهندسة العباسية- سيدة طه محمد الخولي - 01220873316

المدينة الجامعية طلبة بالعباسية - أحمد خضر - 01227855206

5. أسيوط

معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب -فرغلي أحمد عطية- 01097099806

معمل الحاسب الآلي بقطاع (1) - محمد عبد العظيم - 01003851883

6. طنطا

مبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي- أحمد صفا -01009391796

7. الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة - أحمد مصطفى -0109394450

وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان- أبو مسلم حامد - 01111557059



8. المنصورة

كلية التربية بالحرم الجامعي- السعيد مأمون السعيد -01553626324

كلية الصيدلة الحرم الجامعي- محمود السيد هيبه- 01221944001

قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين- صلاح عبد العظيم - 010690207355

محمد حسن عبد اللطيف- 01007651565

9.دمياط

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي -مها وجدي السويدي - 01004201232

كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة- سامح أحمد فرج- 010120700254

نشوى أبو جلالة- 0122001547

منى محمود الرصاص - 01090414629

10 بني سويف

معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام- إبراهيم عبده - 01005363098

معمل تكنولوجيا المعلومات- محمد إبراهيم شاكر - 01222645551

المعمل المركزي حرم الجامعة

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي

11. حلوان

معمل كلية الهندسة بالمطرية-عاطف محمد جودة - 01024402540

معمل كلية الهندسة بحلوان-منجد محمد محمد - 01001531546

أحمد محمد سمير - 01005253557

معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم- حنان سيد سليمان - 01113346620

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك- ياسر جمال أمين - 01228800607

معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك- ممدوح إبراهيم شرارة - 01003955115

12.المنيا

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي- صالح إبراهيم عمار- 01020334873

معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم- محمد أيمن كمال- 01001813223

معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة- سامية سويلم أحمد -0122330137

13. قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية- إبراهيم السيد أحمد زيد - 01288988118

14. المنوفية

مجمع الكليات (صالة كلية الحقوق) شبين الكوم- ماهر محمدي سنبل - 01114729748

15. السادات

عبد الحميد البغدادي 0100465288

إدارة الجامعة - الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة

عمل التطوير 1, 2, 3 بمبنى المدرجات

16 جنوب الوادي

مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا- 01002705913

نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصر-على فكرى-01097247533

كلية الحاسبات والمعلومات- 01000768676

كلية التربية بالغردقة

17. الفيوم

معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة- 0842154834

معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة- 0842144029

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم- 0842154890

18. بنها

معمل كلية التجارة - 0133225493

معمل كلية الزراعة بمشتهر- د/ رحاب عبد الرؤف ذكى - 0132468150

19. سوهاج

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب- علاء عاطف الصادق- 011150066215

معمل مدرجات كلية التجارة

20 كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ- د/ محمود أبو المجد سليمان- 01069626065

21 بورسعيد

معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بورسعيد- د/ أشرف البردعي- 01000270585

معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد- د/ اسلام السيد عبد الفتاح- 01004737209

22. السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة- احمد ضاحي سالم- 01003963119

23. مرسى مطروح

معمل كلية التربية-منى هنداوي- 01279917034

24 الوادي الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية- مدحت مصطفى خليل- 10094633470

25 العريش

معمل كلية التربية بالعريش-اشرف محمود - 01273088004

26 أسوان

معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري- عمرو محمد عبد اللطيف- 01206562222

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