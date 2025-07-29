تنسيق الجامعات 2025، ننشر عناوين المعامل الإلكترونية بالمحافظات ومواعيد عملها
تنسيق الجامعات 2025، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث يستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، وحتى السبت المقبل 2 أغسطس 2025.
الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025
وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والذي جاء كالتالي:
أولا: النظام الحديث
الشعبة العلمية 21853 طالبا
الشعبة الهندسية 16577 طالبا
الشعبة الأدبية 54073 طالبا
الإجمالي 92503 طالبا
ثانيا: النظام القديم:
الشعبة العلمية 1411 طالبا
الشعبة الهندسية 280 طالبا
الشعبة الأدبية 527 طالبا
الإجمالي 2218 طالبا
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث - القديم) لهذه المرحلة (94721) طالبا.
مواعيد استقبال الطلاب بمعامل التنسيق بالمحافظات
وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات، طلاب الثانوية العامة اعتبارا من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الثالثة عصرا، يوميا خلال أيام المرحلة الأولى للتنسيق.
وفيما يلي نستعرض عناوين وأرقام معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات
عناوين مكاتب التنسيق الإلكتروني بالمحافظات
1. القاهرة
معامل كلية الهندسة- صباحة محمد عبد المقصود -01280811664
معامل كلية الزراعة- محمد لطفى محمد- 35681968
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية-عبير يحيى عبد الجواد-01225217799
هالة إسماعيل أحمد-0100330887
2. الإسكندرية
الآداب - 034875737
العلوم- 035909872
علوم محرم بك -035909872
المدينة الجامعية -هبة الله فؤاد أحمد- 034289916
الهندسة - 035914475
التربية الرياضية بنين أبي قير - 035621123
التربية - 034805752
3. دمنهور
معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية - ماهر عبد الفتاح - 0453282227
معمل كلية التربية- 1002238927
معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي - صلاح هنداوي - 0453282225
معمل كلية العلوم 0453320570 - 111266310
معمل كلية الحاسبات داخل الحرم - 0453293011
معمل كلية آداب داخل الحرم-محمد حسني مصطفى - 0128360081
4. عين شمس
كلية البنات بمصر الجديدة- كريم مسلم- 01008284881
كلية الهندسة العباسية- سيدة طه محمد الخولي - 01220873316
المدينة الجامعية طلبة بالعباسية - أحمد خضر - 01227855206
5. أسيوط
معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب -فرغلي أحمد عطية- 01097099806
معمل الحاسب الآلي بقطاع (1) - محمد عبد العظيم - 01003851883
6. طنطا
مبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي- أحمد صفا -01009391796
7. الزقازيق
معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة - أحمد مصطفى -0109394450
وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان- أبو مسلم حامد - 01111557059
8. المنصورة
كلية التربية بالحرم الجامعي- السعيد مأمون السعيد -01553626324
كلية الصيدلة الحرم الجامعي- محمود السيد هيبه- 01221944001
قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين- صلاح عبد العظيم - 010690207355
محمد حسن عبد اللطيف- 01007651565
9.دمياط
كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي -مها وجدي السويدي - 01004201232
كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة- سامح أحمد فرج- 010120700254
نشوى أبو جلالة- 0122001547
منى محمود الرصاص - 01090414629
10 بني سويف
معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام- إبراهيم عبده - 01005363098
معمل تكنولوجيا المعلومات- محمد إبراهيم شاكر - 01222645551
المعمل المركزي حرم الجامعة
معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي
11. حلوان
معمل كلية الهندسة بالمطرية-عاطف محمد جودة - 01024402540
معمل كلية الهندسة بحلوان-منجد محمد محمد - 01001531546
أحمد محمد سمير - 01005253557
معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم- حنان سيد سليمان - 01113346620
معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك- ياسر جمال أمين - 01228800607
معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك- ممدوح إبراهيم شرارة - 01003955115
12.المنيا
معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي- صالح إبراهيم عمار- 01020334873
معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم- محمد أيمن كمال- 01001813223
معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة- سامية سويلم أحمد -0122330137
13. قناة السويس
مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية- إبراهيم السيد أحمد زيد - 01288988118
14. المنوفية
مجمع الكليات (صالة كلية الحقوق) شبين الكوم- ماهر محمدي سنبل - 01114729748
15. السادات
عبد الحميد البغدادي 0100465288
إدارة الجامعة - الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة
عمل التطوير 1, 2, 3 بمبنى المدرجات
16 جنوب الوادي
مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا- 01002705913
نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصر-على فكرى-01097247533
كلية الحاسبات والمعلومات- 01000768676
كلية التربية بالغردقة
17. الفيوم
معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة- 0842154834
معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة- 0842144029
معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم- 0842154890
18. بنها
معمل كلية التجارة - 0133225493
معمل كلية الزراعة بمشتهر- د/ رحاب عبد الرؤف ذكى - 0132468150
19. سوهاج
معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب- علاء عاطف الصادق- 011150066215
معمل مدرجات كلية التجارة
20 كفر الشيخ
معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ- د/ محمود أبو المجد سليمان- 01069626065
21 بورسعيد
معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بورسعيد- د/ أشرف البردعي- 01000270585
معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد- د/ اسلام السيد عبد الفتاح- 01004737209
22. السويس
معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة- احمد ضاحي سالم- 01003963119
23. مرسى مطروح
معمل كلية التربية-منى هنداوي- 01279917034
24 الوادي الجديد
معمل الرياضيات بكلية التربية- مدحت مصطفى خليل- 10094633470
25 العريش
معمل كلية التربية بالعريش-اشرف محمود - 01273088004
26 أسوان
معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري- عمرو محمد عبد اللطيف- 01206562222
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