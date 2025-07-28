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خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري: مؤتمر دعم غزة بارقة أمل ونطالب بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

وزير خارجية قطر،
وزير خارجية قطر، فيتو

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن المؤتمر المنعقد حاليًا يشكل بارقة أمل وسط حالة حرجة تمر بها المنطقة، في ظل تصاعد التوترات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في قطاع غزة.

وأوضح في كلمته أن الجهود المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة أسفرت عن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الجهود لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تؤمن بأهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على أساس العدالة ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مؤكدًا دعم قطر الكامل للحل السلمي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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رئيس الوزراء القطري الفلسطينية الشيخ محمد بن عبدالرحمن مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

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