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تنسيق الجامعات 2025، أقسام كلية التربية عام وأساسي وطفولة لطلاب العلمي والأدبي

كلية التربية
كلية التربية

تنسيق الجامعات 2025، انطلقت اليوم الثلاثاء  المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة، حيث يبدأ تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق اعتبارا من اليوم وينتهي يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025.

ومن بين أهم الكليات التي يقبل عليها الطلاب، كلية التربية بأنواعها المختلفة، عام وطفولة وأساسي، حيث يرغب الكثير من الطلاب في العمل بمجال التدريس، بمختلف مراحله.

وتنتشر كليات التربية بمعظم الجامعات المصرية، وتتنوع أقسامها ما بين اللغات المختلفة، والعلوم، وما إلى ذلك.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير أقسام كلية التربية عام وأساسي، وتربية طفولة، لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، والفرق بينها.

 

ماهو الفرق بين كليات التربية عام وأساسي وطفولة؟

تختلف كليات التربية بأنواعها عام وأساسي وطفولة عن بعضها البعض، خاصة في فرص العمل بعد التخرج.

ويمكن لخريج كلية تربية عام أن يعمل مدرسا للمرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية، أما خريج كلية التربية أساسي، فمتاح له بعد التخرج العمل مدرسا للمرحلة الإبتدائية كما أنه لا يحق لمن يتم ترشيحه لها التحويل لكلية التربية عام.

أما كلية التربية طفولة، فهي تقبل بنات فقط، ومتاح لهن بعد التخرج العمل في التدريس لمراحل الكي جي، وحتى الصف الثالث الإبتدائي.

 

أقسام كلية التربية عام

يتم اختيار القسم المناسب لكل طالب، بكلية التربية عام، اعتبارا من السنة الأولى للدراسة، وتتنوع أقسام الكلية كما يلي: 

 

الأقسام المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية في كلية التربية عام

عربي
 إنجليزي
 علم نفس
 فلسفة
علم الاجتماع
 تاريخ
جغرافيا
فرنساوي

الأقسام المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم بكلية التربية عام

 ‏إنجليزي 
 كيمياء
 ‏كيمياء بالانجليزي (قسم خاص بمصروفات) 
بيولوجي عربي
بيولوجي بالانجليزي (قسم خاص بمصروفات) 
جيولوجيا عربي 
جيولوجيا بالانجليزي
فرنساوي
عربي

الأقسام المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة بـ كلية التربية عام

 ‏إنجليزي 
 كيمياء
 ‏كيمياء بالانجليزي (قسم خاص بمصروفات) 
 ‏رياضيات بالعربي
‏رياضيات بالانجليزي (قسم خاص بمصروفات) 
 ‏فيزياء

فرنساوي 

عربي

 

الأقسام المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية بكلية التربية أساسي

أساسي عربي
 أساسي إنجليزي 
أساسي دراسات اجتماعية

 الأقسام المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بكلية التربية أساسي

 أساسي إنجليزي
 أساسي علوم بالعربي 
 أساسي رياضة بالعربي.
عربي.

أما كلية التربية طفولة فلا توجد بها أقسام داخلية أو شعب.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية التربية عام وأساسي وطفولة

هناك مجموعة من الأوراق الضرورية لاكتمال عملية التقديم لكلية التربية، بعد أن يكون الطالب قد حصل على بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق، وهي كالتالي:

  1. بطاقة الترشيح  وصورة منها.
  2. أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.
  3. أصل شهادة الميلاد مائيه  و3 صور منها.
  4. عدد 8 صور شخصية حديثة (٤*٦).
  5. كارت فيزا من البنك الأهلي المصري أو أي فيزا لدفع المصروفات.
  6. بالنسبة للطلاب الذكور إحضار نموذج 2 جند و7 جند.
  7. صور بطاقات أولياء الأمور.
  8. بالنسبة للإناث يمكن تقديم شهادات ميلاد كمبيوتر.
  9. بالنسبة للذكور لابد من تقديم شهادات ميلاد مائية.

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