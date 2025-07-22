افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور عمرو عبد القادر عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة بدرية حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عثمان وكيل الكلية للدراسات العليا، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالدور المتميز لكلية التربية النوعية ومشاركتها الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات والمشروعات التطويرية بالجامعة.

وأكد أن الكلية لديها كوادر متميزة في مختلف التخصصات وتقدم نموذجًا في الالتزام بالأخلاق الجامعية والتحلي بروح الإبداع والابتكار.

الدور المتميز للكلية في الاهتمام بالشكل الجمالي

وتحدث الدكتور محمد وائل العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا عن الدور المتميز للكلية في الاهتمام بالشكل الجمالي وتنظيم الأنشطة الفنية المتميزة وأشاد بالمشاركة الواسعة من الباحثين في فعاليات المؤتمر.

وأكد الدكتور عمرو عبد القادر عميد الكلية أنه يشارك بفعاليات المؤتمر 55 مشارك بـ 35 بحث.

وأشاد بدور رئيس الجامعة في تعزيز مكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا وثمن جهود أعضاء هيئة التدريس في إقامة هذا المؤتمر.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور عمرو عبد القادر درع المؤتمر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتسلمه رئيس الجامعة.



كما قدم رئيس الجامعة دروع التكريم لكل من الدكتور عمرو عبد القادر عميد الكلية، والدكتورة نجلاء فارس رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، والدكتورة غادة النوبي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي ، والدكتورة إيمان عبد الفتاح رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتور محمد السيد كامل رئيس قسم التربية الفنية.

وعلى هامش المؤتمر افتتح رئيس الجامعة المعرض الفني لأقسام الكلية المختلفة وشهد الحفل الفني الذي قدمه أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الموسيقية وطلاب القسم.

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