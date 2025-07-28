البيت الأبيض: تفاصيل خطة ترامب بشأن المساعدات إلى غزة ستعلن لاحقا

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن البيت الأبيض تأكيده، أن تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن المساعدات إلى غزة ستعلن لاحقا.

نهب 87 شاحنة مساعدات بتواطؤ إسرائيلي

في ذات السياق، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن 87 شاحنة مساعدات دخلت اليوم غالبيتها نهبت بتواطؤ إسرائيلي مباشر وممنهج.

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعرض على المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” خطة لضم مناطق بقطاع غزة بهدف إبقاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الحكومة، وذلك في أعقاب إعلان تل أبيب هدنة إنسانية في غزة أثارت حفيظة سموتريتش.

خطة ضم مناطق من غزة إلى الاحتلال الإسرائيلي

وحسب صحيفة " هآرتس" العبرية، أن خطة ضم مناطق من غزة، ستبدأ بالمنطقة العازلة ثم مناطق في الشمال ثم ستتوسع لتشمل كامل القطاع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين، إن الخطة حصلت على ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر عرضها على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وحظيت بدعم البيت الأبيض.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن الخطة تأتي بعد قرار نتنياهو توسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن الأخير لم يكن متحمسا لها لكنه مستعد الآن لمحاولة تطبيقها في مسعى لإنقاذ حكومته.

جيش الاحتلال يعرض خطة للسيطرة على كاملة مساحة غزة

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن جيش الاحتلال عرض على الكابينت خطة للسيطرة على ما بين 90% و100% من مساحة قطاع غزة.

وكانت تسريبات كشفت مطلع مايو الماضي بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدقت على بالفعل خطة لاحتلال غزة بالكامل.

ونقلت القناة الـ12 العبرية، عن مصدر في مكتب نتنياهو قوله: إن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل".

وأفادت بأن الخطة تتضمن احتلال قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

يشار إلى أن المتطرف سموتريتش، كان قد صرح في 5 مايو الماضي، بأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله.

ودعا مرارا إلى التدمير الشامل للقطاع الفلسطيني المحاصر ومدنه، ونقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله "لا توجد أنصاف حلول، رفح ودير البلح والنصيرات.. تدمير شامل، ولا مجال للتأويل".

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