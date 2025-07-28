الحكومة الهولندية تتخذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل بسبب قطاع غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الحكومة الهولندية المؤقتة اتخذت إجراءات جديدة ضد إسرائيل بعد اجتماع طارئ عقدته اليوم.

هولندا تتخذ إجراءات ضد إسرائيل

واقترحت الحكومة الهولندية حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين سموتريتش وبن غفير بسبب مواقفهما المتطرفة.



واستدعى وزير الخارجية الهولندي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات بشأن الوضع في غزة، حيث تدرس أمستردام استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور بشأن التصعيد الإسرائيلي.

وتجمع متظاهرون في محطات قطار عدة بهولندا، احتجاجًا على تواصل حرب "الابادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووجهوا دعوات لإنهاء المجاعة في غزة.

احتجاجات لرفض تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

وفي الوقت ذاته، شهدت العاصمتان الألمانية برلين، والنمساوية فيينا، تظاهرات دعما لقطاع غزة، ورفضا لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على أهالي القطاع المحاصر.

حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لـ فلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

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