نتنياهو يعقد اجتماعا تشاوريا مع أعضاء بالمجلس الوزاري الأمني المصغر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا تشاوريا مع عدد من أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر.

وفي الوقت ذاته قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة اليوم الإثنين إن النصر الكامل لا يتحقق إلا بعودة الخمسين مختطفا ووقف القتال فورا.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر حكومة الاحتلال من تبعات انهيار المفاوضات

وتابعت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في تصريحات صحفية “إذا انهارت المفاوضات فسينهار أبناؤنا في غزة”.

وأضافت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: “كل النظريات التي فرضها علينا سموتريتش وبن غفير فشلت”.

الضغط من أجل إبرام صفقة تبادل شاملة ووقف الحرب

وقبل وقت سابق طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مؤتمر صحفي بواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط من أجل إبرام صفقة تبادل شاملة ووقف الحرب.

وأوضحت: العمليات العسكرية في دير البلح تهدد حياة أبنائنا ويجب وقفها، ولدينا فرصة أخيرة لإعادة أبنائنا ويجب أن نستغلها.

واختتمت عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب عدم المفاضلة بين الرهائن لأن الفرصة المتاحة هي الأخيرة.

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