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رياضة

بعثة المصري تغير مقر إقامتها في تونس، ما السبب؟ (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

غادرت بعثة فريق المصري البورسعيدي مدينة سوسة في طريقها إلى تونس العاصمة، وذلك للمبيت بها استعدادًا للمباراة الودية الثالثة للفريق والتي تجمعه غدا بنظيره الترجي.

مباراة المصري والترجي 

ويلتقي فريقا المصري نظيره الترجي غدا الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو.

 

بعثة المصري في تونس

المصري بدأ معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المصري يخسر أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف واحد

وفاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي، وائل الحناشي،  مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.

ويُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

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