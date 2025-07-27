الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

تعادل المصري والترجي سلبيا في الشوط الأول

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 انتهى الشوط الأول من المباراة الودية بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الترجي التونسي بالتعادل السلبي بدون أهداف خلال معسكر الفريق الحالي هناك، استعدادا للموسم الجديد

وأعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه لمباراته الودية أمام الترجي والمقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، خلال معسكره الحالي في تونس ضمن استعداداته للموسم الجديد.

تشكيل المصري لمباراته الودية أمام الترجي

محمود حمدي لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة،  منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

حرص التونسي إلياس الجلاصي نجم المصري السابق على زيارة بعثة الفريق بمقر إقامتها في تونس العاصمة خلال معسكر الفريق الحالي هناك استعدادا للموسم الجديد.

الجلاصي يزور معسكر المصري في تونس

الجلاصي تقابل بحفاوة بالغة من زملائه السابقين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات

مباراة المصري والترجي 

وغادرت بعثة فريق المصري البورسعيدي مدينة سوسة مساء أمس السبت إلى تونس العاصمة، وذلك للمبيت بها استعدادًا للمباراة الودية الثالثة للفريق والتي تجمعه اليوم بنظيره الترجي.

بعثة المصري في تونس

المصري بدأ معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد منذ التاسع عشر من يوليو الجاري ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع مضيفه فريق الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأحد على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في مستهل مباريات النسور الخضر الودية بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بتونس والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

المصري يخسر أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف واحد

وفاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي، وائل الحناشي،  مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.

ويُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

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المصري مباراة المصري والترجي المصري البورسعيدي تونس

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