تدخل القنصل الجزائري وراء إطلاق سراح يوسف بلايلي

أُطلق سراح الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي الترجي التونسي، مساء اليوم الأربعاء، بعد ساعات من توقيفه في مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر مشادة وقعت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

وكشف موقع دزاير سبورت الجزائري، أن تدخل القنصل الجزائري في فرنسا كان وراء إطلاق سراح يوسف بلايلي.

أزمة يوسف بلايلي في مطار شارل ديجول

وكان بلايلي (33 عامًا) قادمًا من نيويورك في رحلة إلى باريس، حيث كان من المقرر أن يتوجه لاحقًا إلى الجزائر، قبل أن يتم توقيفه فور نزوله من الطائرة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طاقم الرحلة.

وأكد مكتب المدعي العام رفع قرار الحبس الاحتياطي في وقت لاحق من بعد ظهر الأربعاء، معتبرًا أن تجريمه لم يكن مبررًا بشكل كاف.

سبب أزمة يوسف بلايلي

من جانبه، أوضح حفيظ بلايلي، والد اللاعب، في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، أن الشجار وقع بسبب إصرار طاقم الطائرة على إلزام ابنه الصغير بربط حزام الأمان، قائلًا: "ابني يوسف تعرض للظلم في مطار شارل ديجول... الشرطة الفرنسية أهانته رغم أنه لاعب دولي."

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر رجال الشرطة الفرنسية وهم يقتادون بلايلي إلى خارج الطائرة مكبل اليدين، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الفرنسية الواقعة، موضحة أنها استدعت الشرطة عند وصول الرحلة "بسبب سلوك غير لائق من أحد الركاب تجاه الطاقم"، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم قدّموا شكوى رسمية.

بلايلي احترف سابقا في الدوري الفرنسي

ويُذكر أن بلايلي، الذي سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع أندية أنجيه وبريست وأجاكسيو، يمثل حاليًا فريق الترجي التونسي منذ الموسم الماضي، وكان قد شارك معه مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وودّع الترجي البطولة من دور المجموعات بعد فوزه في مباراة واحدة وخسارته في مباراتين.

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