مدرب الترجي يتحدث عن نقاط ضعف صن داونز قبل موقعة الفريقين

تحدث ماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، عن المواجهة المرتقبة التي يخوضها فريقه أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، غدا الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مدرب الترجي يسعى للفوز على صن داونز بملعبه

وقال ماهر الكنزاري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أمر مهم جدا بالنسبة لنا أن نبدأ مهمتنا بانتصار على فريق صن داونز ".

وأضاف: " سنواجه منافسا قويا، لديهم الموهبة والأفكار الخططية المميزة، لكن بالطبع لديهم بعض نقاط الضعف، كلا الأمرين متواجدين في الفريق".

وأكمل: "مقتنع تماما بقدرة فريقي على الترشح للدور نصف النهائي".

وكان الترجي قد نجح في تجاوز عقبة صن داونز في الموسم الماضي ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال قبل الخسارة أمام الأهلي المصري.

وتولى ماهر الكنزاري مهمة تدريب فريق الترجي خلفا للروماني لاورينتو ريجيكامف الذي غادر منصبه بسبب تراجع النتائج.

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