يحيى عطية الله يقترب من الترجي التونسي

دخل المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لنادي سوتشي الروسي ضمن اهتمامات نادي الترجي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد نهاية إعارته مع النادي الأهلي.

الترجي يرغب في ضم عطية الله

كشف موقع لو ماتان سبورت أن نادي الترجي مهتم بالتعاقد مع يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال: "يُعد عطية الله، الذي تألق لسنوات مع الوداد الرياضي في المنافسات الوطنية والقارية، أحد أبرز الأظهرة المغربية في السنوات الأخيرة، حيث لمع اسمه بقوة خلال مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022 بقطر، ما عزّز من قيمته في سوق الانتقالات".

وأفاد بأن الترجي التونسي يرى في يحيى عطية الله صفقة استراتيجية لدعم خط دفاعه، خصوصًا وأن اللاعب يمتلك خبرة إفريقية واسعة ومؤهلات تكتيكية عالية، جعلته محط اهتمام العديد من الأندية.

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