كل ما تريد معرفته عن شهادة أمان المصريين في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل شهادة أمان المصريين التي يتم إصدارها من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن " شهادة أمان المصريين" هي شهادة تصدر بالعملة المحلية تقدم معها وثيقة تأمين على الحياة من سن 18 سنة وحتى 59 سنة.

والوثيقة تصدر بدون كشف طبي

مدة الشهادة 3 سنوات ويمكن تجديدها لفترتين أخريين وفئة الشهادة 500 جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم للعميل الواحد بكافة البنوك المقدمة للشهادة بسعر عائد 13 % سنويا ويصرف فى نهاية المدة بعد خصم أقساط التأمين المستحقة

و لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي https://bnkmsr.com/3Y8oQQ

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن امكانية التحويل من حساب عادي إلى حساب سوبر كاش.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه غير متاح تحويل نوع حساب إلى حساب آخر ولكن يمكن للعملاء فتح حساب جديد مختلف.

ويمكن فتح حساب سوبر كاش التوفير ذو العائد الشهري من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب شهري على أدنى رصيد خلال الشهر.

كما يمكن فتح سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي مع التمتع بعائد مميز يحتسب ويضاف يوميًا إلى الحساب وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي السارية (مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع)

مع العلم أنه لفتح الحساب (لابد من وجود مهنة أو إثبات دخل للعميل)

ويتم فتح الحسابات من خلال جميع قنوات فتح الحساب من بنك مصر

وللمزيد من التفاصيل يمكن للعملاء زيارة الرابط التالي:



ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي للعملاء.

وقال مسئولو بنك مصر، إنه بالفعل يمكن إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الإسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

1- إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2- سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

3-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

4- إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب

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