الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ضوابط وعلامات في دفاتر الشيكات

شيك صورة أرشيفية،
شيك صورة أرشيفية، فيتو

يوجد عدد من الضوابط والعلامات يجب أن يشملها دفتر الشيكات  للعميل في البنك.

وتضم القائمة ما يلي: 

علامات الشيك 

كلمة شيك يجب أن تكون مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

يكتب اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء وتاريخ.

مكان إصدار الشيك.

واسم وتوقيع من أصدر الشيك.

 

إصدار الشيكات 

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

 

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

 

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

 

ويخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلًا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلًا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.

 

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