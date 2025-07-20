جامعة الفيوم توافق على تسجيل 59 درجة علمية جديدة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيسِ جامعة الفيوم، إن مجلسُ شئون الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة، عقد جلستَهُ رقم 217، برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائبِ رئيس الجامعة لِشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، اليومَ الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

قرارات مجلس شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الـمَجلس قد وافقَ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ بلغ عددها 59 رسالة منها 35 ماجستير، و24 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما تمت الموافقة على تحديث القواعد العامة التنظيمية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في ضوء ما استجدّ من قراراتٍ، ووافق المجلس على تفعيل برامج الماجستير ببعض الأقسام العلميّة بكلية الصّيدلة، تشمل، (الأدوية والسّموم، الكيمياء العضويّة والصّيدليّة، الصّيدلة الإكلينيكيّة، الكيمياء الحيويّة، الكيمياء التّحليليّة، الصّيدلانيّات والصّيدلة الصّناعيّة، والميكروبيولوجيا والمناعة) في ضوء اقتراح مجلس الكلية في هذا الشأن.

واضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه كرم أعضاء المجلس من ذوي الخبرة، ووكلاء بعض الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ممن انتهت فترة وكالتهم، تقديرًا لما بذلوه من جهودٍ خلال عضويتهم للمجلس في الدّورة الحالية 2024/2025م.

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