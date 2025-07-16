جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لأهالي منشأة سنورس

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظم قافلة شاملة لأهالي قرية منشأة سنورس، بمركز سنورس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، ومديرية الصحة بالفيوم.

خدمات القافلة الطبية الشاملة

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية، قدمت خدماتها في تخصصات الباطنة، الأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، والعظام، الأسنان، وتم توقيع الكشف الطبي على 864 حالة منها 211 حالة باطنة، 186 حالة أطفال، 87 حالة أنف وأذن، و189 حالة عظام، 149 حالة جلدية، 42 حالة أسنان وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات حيث شاركت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

ندوات توعية بقضايا المرأة

كما نظمت وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، ندوة توعوية عن دورها في توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة وتقديم الدعم النفسي والصحي، واحتفالات باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر نظم الفريق حملة لطرق الأبواب لتوعية أهل القرية بأضرار الختان والتوعية بمدى تأثيره كشكل من أشكال العنف ضد المرأة.

كما ناقش فريق وحدة المرأة الآمنة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري مثل الزواج المبكر وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات اللاتي تم توعيتهم 47 فتاة وسيدة.

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