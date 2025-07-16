الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لأهالي منشأة سنورس

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظم قافلة شاملة لأهالي قرية منشأة سنورس، بمركز سنورس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، ومديرية الصحة بالفيوم.

 

خدمات القافلة الطبية الشاملة

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية، قدمت خدماتها في تخصصات الباطنة، الأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، والعظام، الأسنان، وتم توقيع الكشف الطبي على 864 حالة منها 211 حالة باطنة، 186 حالة أطفال، 87 حالة أنف وأذن، و189 حالة عظام، 149 حالة جلدية، 42 حالة أسنان وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات حيث شاركت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

ندوات توعية بقضايا المرأة

كما نظمت وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، ندوة توعوية عن دورها في توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة وتقديم الدعم النفسي والصحي، واحتفالات باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر نظم الفريق حملة لطرق الأبواب لتوعية أهل القرية بأضرار الختان والتوعية بمدى تأثيره كشكل من أشكال العنف ضد المرأة.

جامعة الفيوم تبدأ اختبارات القدرات للقبول بكلية علوم الرياضة

احتفالا بثورة يوليو، جامعة الفيوم تناقش دور العلوم الإنسانية في نهضة الوطن

 كما ناقش فريق وحدة المرأة الآمنة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري مثل الزواج المبكر وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء  والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات اللاتي تم توعيتهم 47 فتاة وسيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارة العامة لخدمة المجتمع القافلة الطبية الشاملة المجتمع وتنمية البيئة توفير خدمات صحية توقيع الكشف الطبى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية طب الأسنان كليه الطب كلية علوم الرياضة مديرية الصحة بالفيوم

مواد متعلقة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

والده وشقيقه الأكبر متهمان بقتله، نيابة الفيوم تصرح بدفن جثة حلاق بسنورس

محافظ الفيوم يتابع أنشطة "مبادرة بداية" بفرع الثقافة

محافظ الفيوم يشهد مراسم قرعة الحج ويهنئ الفائزين

انطلاق الدعاية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم اليوم

وزير التعليم العالي يصدر قرارات تعيينات جديدة بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية طبية شاملة بقرية منشأة طنطاوي في سنورس

محافظ الفيوم: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز سنورس

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خارج أوروبا، فايلر يعود للتدريب رسميا عبر هذا النادي

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية