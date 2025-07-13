جامعة الفيوم تبدأ اختبارات القدرات للقبول بكلية علوم الرياضة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ان كلية علوم الرياضة، بدء إجراء اختبارات القدرات المؤهلة لطلاب شهادة الثانوية العامة 2025 الراغبين في الالتحاق بكلية علوم الرياضة، اليوم الأحد.

مدة إجراء اختبارات القدرات

يذكر أن اختبارات القدرات تستمر حتى يوم الأربعاء 24 يوليو 2025، وتتضمن الكشف الطبي المبدئي، والمرور على أربع لجان متخصصة تشمل لجنة الطول والوزن، على ألا يقل الطول عن 165 سم للذكور و155 سم للإناث، ولجنة القوام، واللجنة البدنية والمهارية، ولجنة المقابلة الشخصية.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات قد بدأ يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات، وذلك من خلال الموقع الرسمي:

https://tansik.egypt.gov.eg

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