ضمن مبادرة محو الأمية، جامعة دمنهور تعقد امتحانا لـ 260 مواطنا في أبو المطامير (صور)

انطلقت قافلة مبادرة محو الأمية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجامعة دمنهور منسق محو الأمية بالقطاع، وذلك بمركز أبو المطامير، بحضور خالد شوشة رئيس مجلس المدينة، عادل صقر نائب رئيس مجلس المدينة، أشرف حمزة مدير عام إدارة هيئة تعليم الكبار بأبو المطامير ومنى هداية، منسق حياة كريمة بالمركز.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





مبادرة محو الأمية بجامعة دمنهور، فيتو

مبادرة محو الأمية بجامعة دمنهور، فيتو

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على تكثيف جهودها في المشروع القومي لمحو الأمية، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة للمشاركة في القضاء على الأمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن سلسلة قوافل مبادرة محو الأمية جاءت لتسهيل الإجراءات على الدارسين وتوزيعهم حسب مراكز إقامتهم.

ويأتي ذلك للمساهمة في محو أمية المواطنين الأميين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال لجان تقييم الأداء التي تقوم بعمل امتحانات فورية للمواطنين، مثمنة الدور الفعال لهيئة تعليم الكبار والتعاون المثمر والبناء مع الجامعة لخدمة المجتمع، وتيسير إجراءات محو الأمية للطلاب.

وأضافت أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينفذ قوافل محو الأمية لدعم وخدمة المواطنين والطلاب بكل مركز من مراكز محافظة البحيرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في القضاء على الأمية.

مبادرة محو الأمية بجامعة دمنهور، فيتو

مبادرة محو الأمية بجامعة دمنهور، فيتو

و صرحت نائب رئيس الجامعة، أنه خلال القافلة تقدم للامتحان الفوري 260 مواطن تم امتحانهم، بمشاركة 110 طلاب من أبناء المركز، وسط أجواء من الفرح والحماس، أعرب خلالها الطلاب عن تقديرهم لما تقوم به الجامعة من تيسيرات تمكنهم من المشاركة في مبادرة محو الأمية.

من جانبهم أشاد مسؤولو مجلس مدينة أبو المطامير بالجهود المبذولة من قبل الجامعة، في محو أمية مواطني المحافظة ضمن المشروع القومي لمحو الأمية، وتيسير إجراءات الطلاب من أبناء المركز، ومساعدة المواطنين على أداء الاختبارات الفورية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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