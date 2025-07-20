الأحد 20 يوليو 2025
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جامعة دمنهور تقدم خدمات السجل المدني لمنتسبيها بالتعاون مع وزارة الداخلية

جامعة دمنهور، فيتو
جامعة دمنهور، فيتو

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، عن بدء تقديم خدمات السجل المدني لمنتسبي الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بمقر كلية الهندسة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق العميد حسام الدين كامل، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا للأحوال المدنية.

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن تقديم تلك الخدمات يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لجامعة دمنهور، وسعيها نحو تسهيل تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة لمنتسبيها، من خلال تعميق التعاون مع مؤسسات الدولة، لاسيما السجل المدني كونه يُعد حجر الزاوية في بناء الهوية القانونية للأفراد، ويوفر  الوثائق اللازمة، وذلك تسهيلا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين لاستخراج جميع الوثائق المطلوبة، توفيرا للجهد والوقت ولسرعة إنجاز المهام.

 أضافت، أنه سيتم تقديم خدمات السجل المدني بمقر كلية الهندسة، من خلال توفير استمارات الرقم القومي وغيرها من الوثائق، من خلال فريق عمل متواجد يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ بالإضافة إلى إتاحة جميع الخدمات المقدمة بالسجل المدني لمنتسبي الجامعة.

كما أكدت على دور قطاع الأحوال المدنية، والتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع الجامعة؛ حرصا على المساهمة والمشاركة المجتمعية وتقديم كافة الخدمات الرقمية، بصورة سريعة ومميزة؛ لتخفيف العبء على المواطن، وتوفير الوقت والجهد، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية عصرية؛  تحقيقا لرؤية مصر 2030.

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جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور وزارة الداخلية دمنهور قطاع الأحوال المدنية

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