ابن البحيرة أصيب بانزلاق غضروفي، وحصل على المركز السادس مكرر علوم بالثانوية الأزهرية (فيديو وصور)

عبر الطالب أحمد ممدوح الحداد، ابن قرية نصر الله بمحافظة البحيرة، عن سعادته بحصوله على المركز السادس مكرر علمي علوم في الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمحموع 656 درجة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع مجموع الدرجات، وحصوله على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية؛ لما بذله من مجهود كبير طوال العام الدراسي، مشيرا إلى دعم والديه وشقيقه الأكبر.



عائلة الطالب أحمد الحداد، فيتو

عائلة الطالب أحمد الحداد، فيتو

عائلة الطالب أحمد الحداد، فيتو

وأكد حرصه الدائم على التحصيل والمذاكرة بمتوسط 8 ساعات في اليوم حتى يحقق حلمه، وأنه كان متفوقا طوال السنوات الماضية، وحصل على المركز الأول مرارا بالمعهد الديني بالقرية؛ مما دفعه لاستكمال طريقه لتحقيق حلمه، ليس فقط بالالتحاق بكلية الطب، ولكن بحصوله على المركز السادس مكرر جمهوريا في الثانوية الأزهرية.

إصابته بالانزلاق الغضروفي لم تؤثر عليه

كما أشار إلى تعرضه لوعكة صحية وإصابته بالانزلاق الغضروفي قبل بداية العام الدراسي الماضي؛ مما أثر عليه ولكنه تعامل مع الأمر بشكل جيد، وعمل على إعادة ترتيب أولوياته في مذاكرة المواد وعدد الساعات، مؤكدا دعم شقيقه الأكبر له وهو صيدلي مما ساعده في بداية الطريق بشكل كبير.

من جانبه، أكد والد الطالب الحاج ممدوح الحداد فرحته الكبيرة، وأنه يعتبر ذلك تعويضا من الله عز وجل عن مجهوده وتعبه وحرص ابنه الدائم دون ملل على المتابعة المستمرة رغم ثقل المواد الأزهرية، ولكن بدعم والدته له في أصعب الأوقات تمكن من تحقيق حلمه.

عائلة الطالب أحمد الحداد، فيتو

عائلة الطالب أحمد الحداد، فيتو

عائلة الطالب أحمد الحداد، فيتو

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وكان وكيل الأزهر قد هنأ الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة العلمية:

وجاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، كالتالي: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة الأدبية:

توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 ودرجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

الإنشاء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.

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