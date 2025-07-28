موعد انطلاق معسكر إعداد الحكام للموسم الجديد

تستعد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، على قدم وساق، لإنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الجديد لموسم 2025 - 2026، والتي تنطلق 8 أغسطس المقبل.

معسكر الإسكندرية يجهز الحكام للموسم الجديد

وحددت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، يوم 2 أغسطس المقبل موعدا لبدء معسكر إعداد الحكام للموسم الجديد، والذي يقام بالأسكندرية، ويستمر حتى الحادي عشر من أغسطس

ومن المقرر، أن يتم تقسيم معسكر الحكام بالأسكندرية إلى ثلاثة أفواج، يسهل من خلالها التركيز على تطوير المهارات التحكيمية بشكل مكثف.

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فيتو

الاختبار البدني يحدد المشاركين في معسكر إعداد الحكام

وتنتظر لجنة الحكام، الاختبار البدني الذي يجري حاليا لتحديد المشاركين في معسكر الإعداد للموسم الجديد، مع الاستعدادات المكثفة لانطلاق منافسات الدوري الممتاز في 8 أغسطس المقبل.

حيث يشكل الاختبار البدني محطة حاسمة لاختيار حكام الدوري الممتاز المشاركين في المعسكر التدريبي، في الفترة من 2 إلى 11 أغسطس بالأسكندرية.

وتترقب لجنة الحكام انتهاء الاختبارات الجسدية مع تحديد أسماء الحكام الذين أثبتوا جاهزيتهم البدنية، حيث يعتبر اجتياز هذا الاختبار شرطًا لا غنى عنه من أجل المشاركة في معسكرات الإعداد المقبلة.

وتستعد لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة لإعلان أسماء الفوج الأول للحكام الذين سيشاركون في معسكر الإعداد بالإسكندرية، ويمتد معسكر الفوج الأول في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

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