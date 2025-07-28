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رياضة

يستمر 11 يوما، موعد أول توقف في الدوري الممتاز

درع الدوري الممتاز،
درع الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أمس الأحد، جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب .

أول توقف في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026 

كشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن أول توقف للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 31 أغسطس، وهو موعد انتهاء الجولة الخامسة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 12 سبتمبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة السادسة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 11 يوما. 

سبب أول توقف للدوري الممتاز

التوقف الأول لمسابقة الدوري الممتاز في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل، سيكون من أجل منتخب مصر، الذي سيدخل معسكرا مغلقا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.     

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