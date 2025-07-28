تكثيف الحملات التموينية على أسواق الشرقية لضبط المخالفات

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حتى يستطيع المواطن الطبيعى الحصول على السلع بالاشتراطات المطابقة فى الأسعار والجودة

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بشن حملة بدائرة صان الحجر حيث أسفرت تحرير محضرين برقم ( ٤٨٣٢)، (٤٨٣١) جنح صان ضد صاحب شونة مواد بناء لحيازته ل (١٧٢٩) كرتونة سيراميك بدون فاتورة.

كما توجهت الحملة الي مركز أبوحماد والقرين لفحص شكاوي المواطنين واسفرت المحضر رقم (١٣١٢١) جنح أبو حماد ضد صاحب شونة مواد بناء لحيازته (٢٠٠) شيكارة اسمنت بدون فاتورة والمحضر رقم (١٣١٢٠)، (١٣١٢٢) جنح أبو حماد ضد صاحب محل بقالة لحيازته ل (٤) خرطوشة ال ام بدون فاتورة وكذلك المحضر رقم (١٣١١٩) جنح أبو حماد ضد صاحب محل بقالة لبيع أزيد من السعر.

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