الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف الحملات التموينية على أسواق الشرقية لضبط المخالفات

تموين الشرقية , فيتو
تموين الشرقية , فيتو

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية،  للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حتى يستطيع المواطن الطبيعى الحصول على السلع بالاشتراطات المطابقة فى الأسعار والجودة 

تموين الشرقية: ضبط٧٠ طن سمسم مجهول المصدر ببلبيس

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بشن حملة بدائرة صان الحجر حيث أسفرت تحرير محضرين برقم ( ٤٨٣٢)، (٤٨٣١)  جنح صان ضد صاحب شونة مواد بناء لحيازته ل (١٧٢٩) كرتونة سيراميك بدون فاتورة.

تموين الشرقية يضبط 1.5 طن لحوم و100 دجاجة مجمدة غير صالحة بمنيا القمح

كما توجهت الحملة الي مركز أبوحماد والقرين لفحص شكاوي المواطنين واسفرت المحضر رقم (١٣١٢١) جنح أبو حماد  ضد صاحب شونة مواد بناء لحيازته (٢٠٠) شيكارة اسمنت بدون فاتورة والمحضر رقم (١٣١٢٠)، (١٣١٢٢)  جنح أبو حماد ضد صاحب محل بقالة  لحيازته ل (٤) خرطوشة ال ام  بدون فاتورة  وكذلك المحضر رقم (١٣١١٩) جنح أبو حماد ضد صاحب محل بقالة لبيع أزيد من السعر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية مباحث التموين الأنشطة التجارية الحملات التفتيشية

مواد متعلقة

تموين الشرقية: ضبط٧٠ طن سمسم مجهول المصدر ببلبيس

تموين الشرقية: استقبلنا 602 ألف و674 طن قمح حتى الآن 

تموين الشرقية تضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في بلبيس

تموين الشرقية يضبط 1.5 طن لحوم و100 دجاجة مجمدة غير صالحة بمنيا القمح

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ابنة حسني مبارك المزعومة

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

أحمد عبد القادر، حسم مصير نجم الأهلي خلال ساعات

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن هلاك قوم لوط (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة مقولة "العمل عبادة" والأدلة على ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads