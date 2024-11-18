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تدريب 75 فنيا على الأشعة المقطعية بمستشفيات أسيوط

تدريب الفنيين على
تدريب الفنيين على الاشعات المقطعية بمستشفيات أسيوط، فيتو

بدأت مديرية الصحة والسكان في محافظة أسيوط، فعاليات الدورة التدريبية لفنى الأشعة بالمستشفيات والتى تهدف إلى تدريبهم على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية، حيث يشمل التدريب شق نظرى يقام بقاعات مركز التدريب بمديرية الصحة والشق العملى يقام في مستشفيات الإيمان العام وأسيوط العام والصدر والبداري المركزي  ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي.

 

تنمية مهارات وتدريب فنيي الأشعة حديثي التخرج على أحدث الطرق والأساليب العلمية

 

وفى بداية التدريب اوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ان الدورة التدريبية تفتح المجال لتنمية مهارات وتدريب فنيي الأشعة حديثي التخرج على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية.

تدريب 75 فنى أشعة من مختلف مستشفيات أسيوط 

 

واضاف وكيل وزارة الصحة باسيوط، إن الدورة أقيمت باشراف الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجى بأسيوط والدكتورة ايمان موسي مسؤول أقسام الأشعة بمديرية الصحة وأجرى التدريب فريق متميز من وزارة الصحة ضم بيشوي حنا بطرس وسلامة صابر محمود وأحمد عبد اللطيف حسن وشيماء ابراهيم الرفاعي وحسناؤ رجب علي من فريق الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة بالقاهرة وبحضور أكثر من 75 فنى أشعة من مختلف مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية.

 

فيما أوضح الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبى بما يلزمه من مهارات هامة لمواكبة سبل البحث العلمى والطبى المتطور للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالى محافظة أسيوط، مضيفا أن وزارة الصحة حريصة على تنفيذ الدورات التدريبية بجانب التعليم الطبى المستمر في مختلف التخصصات الطبية لمواكبة أحدث التطورات العالمية بتلك التخصصات، وأن مديرية الصحة باسيوط من جانبها حريصة على إتاحة كافة الفرص للأطباء خاصة الشبان منهم بجانب الفنيين للاستفادة من تلك الدورات.

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ولفت الدكتور  عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، إلى أنه تم توفير 7 أجهزة مقطعية لتغطى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة حيث يوجد بمستشفى أسيوط العام جهاز أشعة مقطعية ويتم العمل به 24 ساعة وفي مستشفى الايمان العام بها (2) جهاز أشعة مقطعية ويتم العمل بهما 24 ساعة وفي مستشفى صدر اسيوط يوجد جهاز أشعة مقطعية ويتم العمل به 24 ساعة وفي مستشفى ديروط المركزى يوجد جهاز أشعة مقطعية ويتم العمل به 24 ساعة ومستشفى القوصية المركزي بها جهاز أشعة مقطعية ويتم العمل به 24 ساعة ومستشفى البدارى المركزى بها جهاز أشعة مقطعية ويتم العمل به 24 ساعة بالإضافة إلي مستشفي أبوتيج النموذجي وجاري تركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفي حميات أسيوط وذلك حرصا من وزارة الصحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري وخاصه في صعيد مصر بمحافظة أسيوط.

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