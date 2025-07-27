الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

تشييع جثمان مدير أمن الوادي الجديد من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة غدا

وفاة مدير أمن الوادي
وفاة مدير أمن الوادي الجديد

 صرحت الجهات المختصة بمحافظة المنيا، تسليم جثمان اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد، الذي توفي عصر اليوم السبت، لذويه وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثمان للقاهرة، استعدادا لتشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.


كما تم نقل المصابين في نفس الحادث من مستشفي سمالوط التخصصي، لاستكمال العلاج بمستشفي الشرطة بالعجوزة. 

وفاة مدير أمن الوادي الجديد


وكان لواء شرطة لقي مصرعه، اليوم السبت، وأصيب اثنان من أمناء الشرطة، إثر حادث انقلاب سيارة تابعة لوزارة الداخلية على الطريق الصحراوي الغربي، قبل مدخل محور سمالوط في نطاق محافظة المنيا.

مصرع مدير أمن الوادي الجديد في المنيا 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث أثناء سير السيارة الأمنية، حيث انقلبت بشكل مفاجئ، مما أسفر عن وفاة اللواء عصام الدين عبد الله في موقع الحادث

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة كل من أمين الشرطة عبد الرحمن فرغلي، 37 عامًا، وياسين تهامي، 42 عامًا، ويقيمان بمحافظة أسيوط، حيث نُقلا إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بعد تعرضهما لإصابات متفرقة بالجسم.


فيما جرى نقل جثمان اللواء الراحل إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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