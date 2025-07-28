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وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

وفاة الحارس الشخصي
وفاة الحارس الشخصي لمدير امن الوادي الجديد

لفظ الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى سمالوط النموذجي، متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، بعد ساعات من وفاة مدير أمن الوادي الجديد في ذات الحادث.

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مستشفى سمالوط النموذجي يتضمن وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد، متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى وتبين وفاة  "عبد الرحمن فرغلي على " 38 سنة، رقيب شرطة ويقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، خلال توجهه رفقة اللواء عصام الدين عبد الله مدير أمن الوادي الجديد، إلى الوادي من أجل استلام منصبه الجديد بعد صدور حركة تنقلات الداخلية 2025 أمس.


وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال المحافظة.
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة اللواء عصام الدين عبد الله مدير امن امن الوادي الجديد، الجديد وهو في طريقه لاستلام منصبه، وإصابة 2 آخرين، قبل أن يلفظ عبد الرحمن فرغلي على أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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