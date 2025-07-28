الإثنين 28 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الإسباني: جيشنا سينفذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الجيش الإسباني سينفذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة يوم الجمعة المقبل.

ومن جانبه أعلن شتيفان كورنيليوس المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الإثنين، إنه ينبغي عدم استخدام الجوع سلاحا في غزة أو أي حرب.

 

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

 وفي وقت سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.

 

الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة. 

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة. 

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