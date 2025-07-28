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خارج الحدود

اليونيسف: الجميع جائعون في قطاع غزة والأطفال الأكثر معاناة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت منظمة اليونيسف اليوم الإثنين: الجميع جائعون في قطاع غزة لكن الأطفال هم الأكثر معاناة.

وأضافت اليونيسف: الأولاد والبنات في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم أملا في الحصول على بعض الطعام بدل الذهاب إلى المدارس.

 

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

 وفي وقت سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.

 

الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة. 

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة. 

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