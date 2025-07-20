جدول مباريات المقاولون العرب في دوري الكرة النسائية موسم 2025-2026

أسفرت قرعة دوري الكرة النسائية موسم 2025 /2026، بمشاركة 17 فريقا عن مواجهة المقاولون العرب لنظيره وادي دجلة في الجولة الأولى بملعب دجلة.

وتستعرض فيما يلي جدول مباريات المقاولون العرب في المرحلة الأولى بالمسابقة على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولا:

الجولة 1.. وادي دجلة × المقاولون العرب

الجولة 2.. المقاولون العرب × الزمالك

الجولة 3.. مودرن سبورت × المقاولون العرب

الجولة 4.. المقاولون العرب × المصري

الجولة 5.. الجونه × المقاولون العرب

الجولة 6.. المقاولون العرب × الأهلي

الجولة 7.. SAK × المقاولون العرب

الجولة 8.. المقاولون العرب × الطيران

الجولة 9.. انبي × المقاولون العرب

الجولة 10.. المقاولون العرب × اتحاد بسيون

الجولة 11.. اف سي مسار × المقاولون العرب

الجولة 12.. المقاولون العرب × بالم هيلز

الجولة 13.. المقاولون العرب × باي

الجولة 14.. بيراميدز × المقاولون العرب

الجولة 15.. المقاولون العرب × رع للألعاب

الجولة 16.. البنك الأهلي × المقاولون العرب

الجولة 17.. زد اف سي × المقاولون العرب

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