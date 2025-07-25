الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

مسار يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته استعدادا لبطولة شمال أفريقيا للسيدات

سيدات مسار، فيتو
سيدات مسار، فيتو

يستعد نادي مسار لكرة القدم النسائية، بطل الدوري الممتاز لآخر موسمين، لموسم حافل بالبطولات والتحديات الكبرى، حيث أخطره اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بموعد انطلاق بطولة شمال أفريقيا للأندية للسيدات في الأول من سبتمبر المقبل بتونس.

تأتي هذه البطولة كخطوة هامة نحو التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وفي إطار التحضيرات الجادة لهذه الاستحقاقات.

ويعتزم فريق "مسار" إقامة معسكر تدريبي مغلق في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك في الفترة من 31 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.

يشمل المعسكر خوض ثلاث مباريات ودية بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبات وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية، وتقييم جاهزية الفريق قبل المنافسات الإقليمية الهامة.

على الصعيد المحلي، يترقب نادي "مسار" موعدًا ناريًا مع النادي الأهلي، بطل كأس مصر لكرة القدم النسائية، في بطولة كأس السوبر للسيدات للموسم الكروي 2024-2025.

وفي سياق متصل، ضمن "مسار" مشاركته في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات، بصفته بطل الدوري المصري، ما يمثل تتويجًا لقصة نجاح ملهمة سطرها النادي في وقت قياسي، وستُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، والمقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029.

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