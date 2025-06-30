رئيس البنك الأهلي يدعم فريق الكرة النسائية قبل فترة الإعداد للموسم الجديد

الكرة النسائية، اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي، مع الجهاز الفني ولاعبات فريق كرة القدم النسائية لتحفيزهم قبل إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

رئيس البنك الأهلي الكرة النسائية قبل إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

وطالبهم رئيس البنك الأهلي بضرورة العمل الجاد فى التدريبات من أجل تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على جميع البطولات والالقاب.

وفي ختام الاجتماع تعاهد الجهاز الفني ولاعبات الفريق على بذل اقصى درجات الجهد من أجل تحقيق آمال وطموحات نادى البنك الأهلي.

وشهد الاجتماع حضور العميد حاتم سمير المدير التنفيذي للنادي.

اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين الكابتن بدر رجب رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا لخبراته الكبيرة فى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم وأيضا دعم الفريق الأول بلاعبين صاعدين قادرين على خوض مشوار المنافسات.

وأعلن نادي البنك الأهلي عن فتح باب الاختبارات "المجانية" لإختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين وذلك ضمن رؤيته المستمرة لإكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

انطلاق اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى

وحدد نادي البنك الأهلي الثلاثاء 1 يوليو موعدا للاختبارات في ملعب مركز شباب زينهم مؤكدا ان الإختبارات مجانية ولايتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف وان الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنيًا.

ويهيب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين بعدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعي ارتباطه بالنادي.

مواعيد الإختبارات وفقا للجدول التالي:

يذكر أن فريق البنك الأهلي أنهي بطولة الدوري المصري الممتاز محتلا المركز الخامس وكان يحتل رابع الدوري وقريبا من المشاركة بالكونفيدرالية حتى الأسبوع الأخير بالبطولة .

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